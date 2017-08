La Torre Nera: la featurette "opus magnum" con Idris Elba e Stephen King

Mancano ormai 8 giorni all'uscita nelle sale dell'attesissimo La Torre Nera di, omonimo adattamento della saga letteraria diche vedrà protagonisti

In piena fase promozionale, così, quest'oggi la Sony Pictures ha rilasciato online una nuova featurette sottotitolata in italiano "opus magnum", dedicata all'importanza della Torre Nera nei romanzi del maestro dell'orrore, dato che collega come una sorta di nucleo tantissime delle opere di King, come ad esempio Misery, L'Ombra dello Scorpione, It e Shining.



La Torre Nera vedrà nel cast anche Tom Taylor, Katheryn Winnick, Fran Kranz, Abbey Lee Kershaw e Jackie Earle Haley, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 agosto.