La Torre Nera: due nuovi poster ufficiali e lo spot TV "easter egg"

A due settimane dall'uscita nelle sale, laha rilasciato online due nuovi poster ufficiali e uno spot TV dal titolo "" per l'atteso La Torre Nera , omonima trasposizione della serie di romanzi fantasy del maestro

I poster sono in stile fumettistico e sono dedicati a Roland "Il pistolero" Deschain (Idris Elba) e Walter "L'Uomo in nero" Padick (Matthew McConaughey), nemesi e protagonisti del film diretto da Nikolaj Arcel che fungerà da sequel alla saga letteraria.



Nel video vengono invece messi in risalto tutti i riferimenti alle svariate opere di King, di cui l'adattamento sarà pieno, come ad esempio la foto con l'Overlook hotel dello Shining di Stanley Kubrick -film tra l'altro da sempre aspramente criticato dall'autore.



La Torre Nera vedrà nel cast anche Tom Taylor, Katheryn Winnick, Fran Kranz e Jackie Earle Haley, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 10 agosto.