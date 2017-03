La Tartaruga Rossa: l'intervista esclusiva al regista Michael Dudok de Wit

In esclusiva per Everyeye.it l'intervista essclusiva al regista del film d'animazione candidato all'Oscar e in arrivo nelle sale italiane il prossimo 27 marzo.parla de

Presentato al Festival di Cannes 2016 - nella sezione Un Certain Regard - il film d'animazione La Tartaruga Rossa ha riscosso un notevole successo di critica, al punto da essere candidato agli Oscar come Miglior Film d'animazione.



In escusiva per Everyeye.it, ecco l'intervista esclusiva al regista Michael Dudok de Wit, che parla dell'influenza dei film giapponesi, della loro poetica e del loro surrealismo. Il cineasta si sofferma inoltre sulla "polarità" tra Est e Ovest che, seppur assente nelle intenzioni, traspare a lavoro ultimato.



Attraverso la storia di un naufrago su un'isola tropicale deserta e popolata di tartarughe, granchi e uccelli, La Tartaruga Rossa racconta le grandi tappe della vita di un essere umano.