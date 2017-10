La storia fantastica: un trailer per il 30° anniversario del film

La Lionsgate ha diffuso in streaming un trailer speciale di, realizzato in occasione del 30° anniversario dell’uscita al cinema della pellicola.

Tratto dal romanzo del 1973 di William Goldman, l’adattamento cinematografico fu diretto da Rob Reiner e interpretato da Cary Elwes, Robin Wright, Wallace Shawn, Andre The Giant, Christopher Guest, Peter Falk e Fred Savage. La storia fantastica uscì nelle sale statunitensi il 25 settembre 1987 e incassò circa 30 milioni di dollari a fonte di un budget di 16$ milioni. In Italia la pellicola approdò nelle sale il 2 dicembre 1988, oltre un anno dopo l’uscita originale.

Il prossimo 23 ottobre, sarà possibile rivedere nuovamente il film nelle sale del Regno Unito per una notte soltanto.

Sinossi: Tipica storia d'amore e d'avventura tra la splendida Bottondoro, rapita e tenuta prigioniera contro la sua volontà perché vada in sposa all'odioso principe Humperdinck, e Westley (suo innamorato durante l'adolescenza e ora tornato come Pirata Roberts) che cerca in tutti i modi di salvarla.