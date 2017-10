La soundtrack di Blade Runner 2049 disponibile in digital dal 5 ottobre

La colonna sonora di Blade Runner 2049 sarà resa disponibile nei digital store da domani, giovedì 5 ottobre, lo stesso giorno dell'uscita al cinema del film in molti Paesi europei, tra cui l'Italia. La tracklist della colonna sonora, composta da Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch verrà presentata in esclusiva durante una diretta live su Facebook.

L'album è chiuso da una musica originale candidata ai Grammy Awards, secondo quanto riporta il comunicato stampa che annuncia l'uscita della soundtrack di Blade Runner 2049 sul mercato.

"Prima di tutto ho capito che Denis è un regista che ha una visione, una voce. E mi ha aiutato aver lavorato in tanti film con Ridley Scott. In un certo senso la storia ci ha parlato e abbiamo deciso di non realizzare qualcosa di orchestrale." ha detto Zimmer.

Wallfisch ha aggiunto:"Sappiamo tutti che razza di capolavoro sia Blade Runner e la prima domanda che ci siamo posti è stata 'Come possiamo reinventare e rendere fresca e nuova questa storia pur mantenendola in quel mondo?'."

Tornando sull'esclusione di Johann Johannsson, inizialmente scelto per comporre le musiche, Villeneuve ha dichiarato:"Il film aveva bisogno di qualcosa di diverso e avevo bisogno di qualcosa che potesse tornare il più possibile vicino al lavoro di Vangelis. Ma Johann rimane uno dei miei compositori preferiti."