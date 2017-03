La Sony Pictures svilupperà un film sul signore della droga messicano El Chapo

Secondo, laha acquisito i diritti del libro di imminente uscita intitolato, scritto da, e che narrerà della cattura del più ricercato criminale messicano,

El Chapo, che è stato recentemente estradato negli Stati Uniti, è un signore della droga messicano noto per le sue rocambolesche fughe dal carcere. Era a capo del famigerato cartello della droga di Sinaloa, ed è considerato il "più potente trafficante di droga nel mondo" da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. È stato anche classificato come una delle persone più ricche e potenti del mondo dalla rivista Forbes nel periodo che va dal 2009 al 2011. Oggi si stima che il suo patrimonio possa superare i 14 miliardi di dollari.

El Chapo, così soprannominato per la sua bassa statura, è stato catturato dalle autorità ed è sfuggito per ben due volte alla sua prigionia. La prima volta è stato catturato in Guatemala nel 1993 ed è poi fuggito dal carcere di massima sicurezza nel 2001, corrompendo le guardie. È stato poi arrestato una seconda volta in Messico nel 2014 e fuggì dopo un anno scavando un tunnel. Fu catturato per la terza volta nel 2016, proprio quando si mise in contatto con Sean Penn per iniziare a girare un film sulla sua vita, ed è stato poi estradato negli Stati Uniti il 19 gennaio 2017 per affrontare le numerose accuse penali legate al narcotraffico che gli sono state mosse.

La 3 Arts Entertainment produrrà l'adattamento del libro, con Michael Bay che a quanto pare è in cima alla lista dei registi che dovrebbero dirigerlo. È interessante notare che c'è un altro progetto simile in fase di sviluppo, questa volta una versione romanzata della storia di El Chapo basata sul libro The Cartel di Don Winslow, con Ridley Scott alla regia sotto la supervisione della 20th Century Fox.