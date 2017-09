La Sony Pictures investe nella Stolen Picture di Simon Pegg e Nick Frost

La Sony Pictures Television ha comprato una piccola quota di partecipazione della, società lanciata lo scorso maggio da. Le due compagnie hanno anche firmato un accordo di distribuzione esclusiva.

L'accordo con la Sony non fa che consolidare una partnership già iniziata precedentemente: un report di deadline dello scorso maggio racconta che il primo progetto della Stolen Pictures, Slaughterhouse Rulez, è attualmente in produzione per la Sony Pictures International Productions. Questa commedia horror vede nel cast Finn Cole, Asa Butterfield, Hermione Corfield, Michael Sheen, e Pegg e Frost. Crispian Mills è alla regia e lo script lo ha co-scritto con Henry Fitzherbert. La Sony Pictures Releasing International detiene i diritti globali.

Pegg è attualmente tornato al lavoro nel suo ruolo in Mission: Impossible, mentre Frost sta girando la terza stagione di Into The Badlands. Insieme, si dichiarano "assolutamente entusiasti della partnership con Sony" e sperano di "ricevere Walkman e cassette gratis per tutta la vita!"

Miles Ketley, precedentemente alla Bad Wolf, è stato nominato CEO della Stolen Picture.