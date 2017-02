La Sirenetta: Lindsay Lohan vuole interpretare Ariel

Mentre altri studi hanno avuto risultati contrastanti al botteghino con i loro remake live-action di fiabe classiche, laè riuscita a sfornare successi a destra e a manca, e punta a sfruttare il più possibile questo nuovo filone cinematografico. Non è quindi inaspettato che fiocchino candidature per i nuovi film.

Tra gli incassi maggiori dei live-action Disney ricordiamo Malefica, con protagonista Angelina Jolie, che ha incassato ben 758,5 milioni di dollari al box office in tutto il mondo, Cenerentola, diretto Kenneth Branagh, che raccolse più di un mezzo miliardo di dollari, Il Libro della Giungla di Jon Favreau che quasi raggiunse il miliardo di dollari d’incasso, e l’arrivo del prossimo mese, La Bella e la Bestia, che sicuramente distruggerà molti record d’incasso al botteghino.

Detto questo, è comprensibile che la Casa del Topo stia sviluppando un remake live-action del loro classico d'animazione del 1989, La Sirenetta. Il film non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale, ma i preparativi sono in corso e quel momento arriverà molto presto, anche perché ci sono altri studi di Hollywood interessati a farne un film, come la Universal, nonostante in questo caso ci siano state defezioni che hanno rallentato, se non annullato, il progetto, con Chloë Grace Moretz che ha rinunciato al ruolo di protagonista. Nel frattempo, l’ex star Disney Lindsay Lohan (Mean Girls, The Parent Trap) si è fatta avanti, proponendosi per il ruolo della protagonista Ariel nell’adattamento Disney.

Sabato scorso infatti, la Lohan ha postato una foto sul suo profilo Instagram che mostra lei e Ariel fianco a fianco, con un messaggio ad accompagnare l'immagine che recita: "Io canterò di nuovo, come #ariel #thelittlemermaid @disney approvalo con #billcondon alla regia insieme alla mia sorella @alianamusic a cantare il tema per la colonna sonora."

Purtroppo, le possibilità per l’attrice sono francamente molto basse, sia per il suo passato burrascoso (sono noti i suoi problemi giudiziari per l’uso di droghe e guida in stato di ebbrezza), sia per la sua età (la Lohan è ormai una trentenne), dato che la Disney da sempre predilige giovani attrici dall’ottima condotta, visto il pubblico a cui fa riferimento. Voi che ne pensate?