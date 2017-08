La sceneggiatura di Captain Marvel non sarà riscritta da capo

Novità dal fronte. Come ormai saprete, i Marvel Studios hanno ingaggiato la sceneggiatriceper riscrivere il copione del cinecomic in arrivo a marzo 2019.

Dopo la notizia, molti fan hanno temuto che la sceneggiatrice si sarebbe occupata di una riscrittura da capo del copione. Ma non sarà cosi. Lo conferma la sceneggiatrice Nicole Perlman che, con Meg LaFauve, si è occupata della precedente stesura.

"Il copione non verrà riscritto da zero. Tutte le idee mostrate al San Diego Comic-Con sono pre-Geneva. Non posso dirvi molto. Andrà tutto bene, è in ottime mani" spiega la Perlman "Comunque posso confermare che Geneva sarà la prossima sceneggiatrice ad aiutare la transizione di Captain Marvel dal fumetto al cinema. Lei è stellare! Geneva riscriverà il copione e sono sicura lascerà tutti a bocca aperta".