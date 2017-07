La Paramount posticipa il terzo film dell'universo Cloverfield al 2018

Come riporta in un articolo approfondito il, parlando anche di altre date d'uscita, laha annunciato il posticipo del terzo e annunciato film dell'universo di Cloverfield , che uscirà adesso il 2 febbraio 2018 anziché il 27 ottobre 2017.

Il sito ha anche riportato altri cambi nelle uscite autunnali dello studio. Mother di Darren Aronofsky è stato infatti anticipato al 15 settembre (Venezia friendly), mentre Suburbicon di George Clooney sostituirà il film di Cloverfield il 27 ottobre di quest'anno.



Originariamente chiamato God Particle prima della decisione di inserire nel titolo anche Cloverfield, il film era inizialmente previsto per un'uscita il 24 febbraio 2017, il che rende questo posticipo il secondo ritardo del progetto, problemi che il riuscito 10 Cloverfield Lane non aveva comunque avuto.



La storia di questo terzo capitolo della saga cinematografica antologica prodotta da J.J. Abrams sarà ambientata in un prossimo futuro e seguirà una squadra di astronauti a bordo di una stazione spaziale che assisterà alla scomparsa della Terra dopo un esperimento andato male che coinvolge un acceleratore di particelle.



Il progetto ancora senza titolo è diretto da Julius Onah e vede un cast di protagonisti all-star composto da David Oyelowo, Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Chris O’Dowd, Gugu Mbatha-Raw e Ziyi Zhang.