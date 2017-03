La Mummia: il video dietro le quinte della ZG Experience

Al South by Southwest Film Festival, Universal Pictures e IMAX hanno unito le forze per la, con le star del film, che si sono esibiti in questa folle esperienza quattro miglia sopra il livello del mare. Vi mostriamo ora il video del dietro le quinte della spettacolare scena girata per il film.

La Mummia, il cui full trailer è stato diffuso agli inizi di dicembre, è il remake del film omonimo del 1999 con Brendan Fraser e Rachel Weisz, nonchè reboot della saga e primo film dell'Universal Monsters Cinematic Universe.

Nel film una principessa si risveglia nella sua cripta in Egitto, diffondendo malvagità e terrore proveniente dall'aldilà.

Diretto da Alex Kurtzman, La Mummia comprende nel cast Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, il premio Oscar Russell Crowe, Jake Johnson, Courtney B. Vance e Javier Botet. L'uscita del film è prevista per l'8 giugno.