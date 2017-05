La Mummia: Tom Cruise stuntman nel nuovo sneak peek del reboot

Il canale Youtubeha rilasciato online un nuovo sneak peek dell'atteso reboot dediretto da, mostrando alcune sequenze dal dietro le quinte che vedono protagonista

Sappiamo che l'attore è famoso per girare in prima persona le scene che richiederebbero altrimenti degli stuntman, e già in passato si è cimentato in imprese al cardiopalma come l'arrampicata sul Burj Khalifa di Dubai o lo stunt sull'aereo in fase di decollo in Mission Impossibile: Rogue Nation, e ovviamente anche per La Mummia l'attore non si è voluto risparmiare, come è possibile vedere nel filmato che vi riportiamo oggi.



Il film racconterà la storia dell'antica regina egizia Ahmanet (Sofia Boutella), assetata di potere e per questo tradita dal suo popolo e maledetta per l'eternità. Si risveglierà dopo millenni per riversare il suo odio e la sua sete di vendetta sul mondo civilizzato, ma troverà ad opporsi il soldato Nick Morton (Cruise).



La Mummia vede nel cast anche Russell Crowe, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Courtney B. Vance, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 giugno.