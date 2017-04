La Mummia: Tom Cruise e Sofia Boutella nel secondo trailer italiano

E dopo quello in lingua originale di ieri, ecco approdare online grazie allail secondo, spettacolare trailer ufficiale in italiano del reboot decon protagonista

Scelta come futura sovrana d'Egitto, assetata di potere e per questo poi tradita e imprigionata in un cripta grazie a un oscuro e misterioso culto, un'antica regina (Sofia Boutella) viene risvegliata incautamente nel nostro tempo, nel quale porterà con sé una malvagità accumulata in millenni di agognata vendetta.



Diretto da Alex Kurtzman, La Mummia sarà il primo film dell'annunciata Universo dei Mostri e vedrà infatti anche Russell Crowe nei panni del Dr. Jekyll aiutare Cruise nella lotta contro il male. Nel cast del film troveremo anche Annabelle Wallis, Jake Johnson e Courtney B. Vance, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 8 giugno.