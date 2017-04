La Mummia: Tom Cruise si trova faccia a faccia con la mummia in una nuova foto!

Da quello che possiamo evincere dai trailer rilasciati di, il Nick Mortan dista cercando un tesoro in Egitto e, mentre lui e il suo partner sono sotto attacco di lanciagranate, accidentalmente scoprono la tomba della principessa Ahmanet (). La tomba è in realtà la prigione della Mummia.

Il suo sarcofago viene messo su un aereo da carico e, mentre è in volo, il suo antico potere si risveglia, causando la caduta dell'aereo. Durante quella sequenza a gravità zero, Mortan aiuta Jenny Halsey (Annabelle Wallis) a mettere un paracadute e a salvarla; lui però non è fortunato come lei.

Lo vedremo in seguito svegliarsi all'interno di un... corpo. Non è vivò né morto. Si trova da qualche parte nel mezzo. L'immagine qui sotto mostra il suo primo incontro con la malefica principessa. "Sono finalmente faccia a faccia", ha detto il regista Alex Kurtzman a EW. "Si sta rendendo lentamente conto che è profondamente e disperatamente maledetto."

La Mummia è il primo film di quello che diventerà un universo condiviso Universal, quindi per adesso non c'è nessuna fretta di mostrare più di un mostro. "Il film si intitola The Mummy, non la-mummia-che-incontra-altri-12-mostri", ha detto Kurtzman. "Se creiamo un mondo interessante e spaventoso, allora ssaremo anche in grado di creare un universo più grande".

Il cast: Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Courtney B. Vance, Annabelle Wallis, Marwan Kenzari e Jake Johnson.