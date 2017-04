La Mummia: Tom Cruise affronta il male assoluto nelle nuove still in HD

In queste due nuove istantanee del reboot de, rilasciate dalla, vediamoaffrontare il mostro, interpretato da. Il film uscirà l'8 giugno prossimo.

In una recente chiacchierata con USA Today, il regista Alex Kurtzman ha rivelato come si sia innamorato dell'universo dei mostri classici della Universal da ragazzino, a causa della "grande umanità che questi mostri riflettevano, dicendo qualcosa di chi siamo noi" e spera di portare questo stesso elemento nel suo nuovo La Mummia.

Benché le notizie sulla trama non siano ancora state rivelate, sappiamo comunque che Nick Morton, il personaggio interpretato da Tom Cruise, sarà il responsabile accidentale della scoperta della Mummia, interpretata dalla Bautella, per poi ritrovarsi invischiato in un conflitto mortale iniziato più di 5000 anni prima. Sarà aiutato in quest'impresa, dal Dr. Jekill/Mr.Hyde di Russell Crowe e dalla misteriosa organizzazione nota come Prodigium, che servirà da ingresso per "il ben più grande mondo di Divinità e Mostri, di cui non era a conoscenza".

Il film trae ispirazione dal classico del 1932 di Boris Karloff, ma saranno inserite abilità decisamente notevoli: "Lei ha il controllo e il potere di entrare dentro la mente delle persone e, in modo raccapricciante, queste amano averla intorno."