La Mummia: Sofia Boutella parla del suo ruolo nel film con Tom Cruise

Nell'ultimo reboot della Universal Pictures,, coninterpreta una malefica principessa egiziana. La regia è die l'uscita nelle sale italiane è prevista l'8 giugno 2017.

Inizialmente destinata a ricoprire il ruolo di suo padre e a comandare dunque l'Egitto, la principessa, alla nascita dell'erede maschio, viene messa da parte in favore del nuovo arrivato. Questo la farà arrabbiare al punto da meditare vendetta per riprendersi ciò che era suo.



"Non avendo più nulla da perdere, la principessa invoca il dio sbagliato per ottenere ciò che desidera, il potere ciò di prendersi ciò che le spettava", dice l'attrice trentacinquenne a EW. "Venne messa da parte per moltissimo temp a causa della sua natura pericolosa. Oggi, al suo ritorno, continua a inseguire quello che le era stato promesso, e da lì inizia la sua avventura"

Insomma, è una villain a tutti gli effetti. ma anche qualcuno a cui ci si può relazionare, in fin dei conti, le è stato tolto quello che le era stato precedentemente promesso, si crea empatia con questo tipo di personaggi, no? Ed è proprio la ragione per la quale Boutella ha accettato il ruolo:"Per me era importante che il personaggio avesse una storia. E' la prima volta che si vede una mummia femmina e non poteva essere solamente un mostro che cammina e va in giro a spaventare la gente. Doveva avere qualcosa di significativo dentro di lei. Se ne può così esplorare la psicologia, vedere cosa le è successo in quanto donna, essere cioè esclusa e messa in un angolo all'arrivo inaspettato e improvviso dell'erede maschio."

Alla domanda se avesse visto o meno i film passati del franchise, risponde:"Ho visto quello del 1932. Quando ero piccola l'ho visto e ho voluto rivederlo per avere un'idea di quello che fece Boris Karloff. Poi ho fatto qualche ricerca sulla mitologia e sulla egiziana. Ho cercato chi fossero i re e le regine, come si comportavano, come erano descritti. Avevo bisogno di entrare nel personaggio di Ahmanet completamente."

Il cast di La Mummia conta: Tom Cruise (Top Gun), Russell Crowe (Gladiator), Sofia Boutella (Star Trek Beyond), Courtney B. Vance (Il caso O.J. Simpson), Annabelle Wallis (Annabelle), Marwan Kenzari (Ben-Hur), e Jake Johnson (Jurassic World).