La Mummia: rilasciato un nuovo video dietro le quinte del film con Tom Cruise!

Lasta iniziando a premere l’acceleratore per la campagna marketing deconprotagonista, e per l’occasione è stato diffuso un nuovo video dietro le quinte e uno spot TV che ci mostrano un sacco di nuove scene dell’attesa pellicola. Trovate i filmati come sempre subito dopo il salto!

Parlando con Entertainment Weekly come parte della loro anteprima estiva, Sofia Boutella, che interpreta la mummia protagonista, ha parlato nello specifico della tragedia storica che tocca il suo personaggio: "Sono una principessa egiziana a cui è stato promesso di diventare faraone, ma viene ingannata dal padre, perché si rimangia questa promessa quando riesce ad avere un figlio maschio. Lei quindi non avendo nulla da perdere invoca il Dio sbagliato per ottenere ciò che voleva, quel potere che le darà ciò che le è stato promesso. Lei poi verrà segregata per molto tempo, perché è diventata troppo pericolosa. In tempi moderni ritorna alla vita, iniziando col reclamare quello che le era stato promesso."

A poco più di un mese dall’uscita de La Mummia, la Universal Pictures, in collaborazione con il canale Syfy, ha inoltre annunciato una nuova promozione chiamata Mummy Mondays, che promette di mostrare alcuni contenuti esclusivi dal prossimo film ogni lunedì, da questa settimana fino all’uscita del film il 9 giugno.

Diretto da Alex Kurtzman, La Mummia vanta un cast con Tom Cruise nei panni di Nick Morton, Sofia Boutella nel ruolo della Principessa Ahmanet / La Mummia, Annabelle Wallis nella parte di Jenny Halsey, Jake Johnson nei panni del sergente Vail, Courtney B. Vance nella parte del colonnello Gideon Forster, Russell Crowe nei panni del dottor Henry Jekyll / Mr. Hyde, Javier Botet nella parte di Set, Selva Rasalingam nei panni di Re Menehptre, Dylan Smith nella parte di Lorenzo Montanari, Chasty Ballesteros nel ruolo di Kira Lee, Marwan Kenzari nei panni dell’agente di Prodigium e Alaa Saif nel ruolo di Sickle Slave.

La Mummia esordirà al cinema il 9 giugno 2017.