La Mummia: online il nuovo poster con gli inquietanti occhi della mummia

Laha rilasciato un nuovo poster de, in cui vediamo il protagonistasvettare sulla città, ma con l’inquietante sguardo della mummia a tenere d’occhio le sue mosse! Potete ammirare il poster in alta definizione in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto.

In questo spettacolare reboot, che segnerà l’esordio dell’Universal Monster cinematic universe, Tom Cruise sarà protagonista di una nuova versione cinematografica della leggenda che ha affascinato le culture di tutto il mondo fin dagli albori della civiltà: La Mummia. Sepolta millenni fa in una cripta nelle profondità di un deserto che non perdona, un’antica regina (Sofia Boutella di Kingsman: The Secret Service e Star Trek Beyond) ingiustamente defraudata del suo glorioso regno si risveglia nella nostra epoca, portando con sé la malvagità che ha covato nel corso dei millenni e un orrore che sfida la comprensione umana. Dalle antiche sabbie del Medio Oriente fino ai labirinti nascosti sotto la moderna Londra, La Mummia porta un sorprendente mix di intense emozioni e meraviglia in questa nuova visione cinematografica che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.

Il cast de La Mummia comprende oltre al protagonista Tom Cruise e la sua nemesi interpretata da Sofia Boutella, anche Annabelle Wallis (Re Artù, la serie televisiva Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World), Courtney B. Vance (American Crime Story: The People V. O.J. Simpson) e il premio Oscar Russell Crowe (Il Gladiatore).

La Mummia è stato diretto da Alex Kurtzman, che produce anche la pellicola al fianco di Chris Morgan (la serie di Fast & Furious, Wanted) e Sean Daniel (La trilogia de La Mummia, la serie The Best Man). Jon Spaihts e Christopher McQuarrie hanno scritto la sceneggiatura, e Bobby Cohen è il produttore esecutivo. La Mummia è il primo film dell’Universal Monster cinematic universe con i futuri The Wolfman, L'uomo invisibile, La moglie di Frankenstein e Van Helsing.

La Mummia uscirà nei cinema statunitensi il 9 giugno 2017.