La Mummia: un nuovo trailer internazionale e alcune curiosità sulla pellicola!

Laha rivelato un nuovo trailer internazionale per, il primo film che andrà a comporre l’Universo Condiviso dei Mostri Classici. Trovate il filmato, insieme ad alcune nuove curiosità sulla pellicola, subito dopo il salto!

Entertainment Weekly ha anche pubblicato un articolo che fa luce sulla storia della principessa Ahmanet interpretata da Sofia Boutella, il cui padre non mantenne la sua promessa di renderla un faraone una volta che ebbe un figlio maschio. Questo portò Ahmanet ad usare la magia oscura per ottenere ciò che le spettava di diritto, e il regista Alex Kurtzman la descrive come "una donna che non era contenta di essere messa in disparte e che voleva qualcosa di più."

Kurtzman conferma anche che non vedremo l'intero campionario di mostri della Universal in questo film, nonostante la presenza nei trailer del Dr. Jekyll interpretato da Russel Crowe: "Il film si chiama La Mummia e non "La mummia incontra altri 12 mostri ", ha detto ironicamente Kurtzman. "Se creiamo un mondo che sentirete essere interessante e spaventoso, allora saremo riusciti a creare un più grande universo."

Il cast de La Mummia include Tom Cruise (Jerry Maguire, Mission: Impossible), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service, Star Trek Beyond), Russell Crowe (A Beautiful Mind, Les Miserables), Annabelle Wallis (il film di prossima uscita King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) e Courtney B. Vance (American Crime Story TV: The People V. O.J. Simpson).

La Mummia è stata diretta da Alex Kurtzman, che produce inoltre la pellicola insieme a Chris Morgan (la serie di Fast & Furious, Wanted) e Sean Daniel (la trilogia della mummia, The Best Man). Jon Spaihts e Christopher McQuarrie hanno scritto la sceneggiatura. Si tratta del primo film dell’Universal Monster cinematic universe di cui faranno parte The Wolfman, l'uomo invisibile, la sposa di Frankenstein e Van Helsing.

La Mummia uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 giugno 2017.