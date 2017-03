Dopo un bel po' di silenzio, la Universal Pictures ha mostrato un secondo full trailer deal CinemaCon. Secondo le prime reazioni apparse su Twitter, il trailer sarebbe davvero spettacolare.

Quando lo vedremo? Al momento non è chiaro, e secondo i rumor potrebbe andare in onda in USA durante il season finale di The Walking Dead questa domenica notte. Ma, ricordiamo, sono solo voci di corridoio ed è tutt'altro che confermato.

Sicuramente arriverà a breve in quanto la Universal Pictures punta a pubblicizzare il reboot con Tom Cruise e Sofia Boutella per l'uscita di Fast & Furious 8. Nel frattempo, lo studio ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale che potete visionare qui sotto.