La Mummia: ecco i Funko Pop! ispirati alla pellicola con Tom Cruise!

Come parte della presentazione al New York, laha svelato alcuni concept dedicati alla linea di giocattoli ispirati al nuovo film de, tra cui troviamo il primoin assoluto di! Potete vedere le immagini nella galleria apposita in calce alla notizia.

Questa estate, La Mummia tornerà per una nuovissima avventura che introdurrà un intero nuovo mondo di demoni e mostri per gli appassionati di tutto il mondo. La Universal tenta infatti di rilanciare il suo classico Monsters Universe, che è ricordato come il primo vero e proprio universo cinematografico condiviso della storia.

La Universal è stata molto reticente nello svelare informazioni sul suo prossimo progetto, dopo aver rilasciato finora solo un teaser trailer e una featurette dietro le quinte, ma dopotutto ciò non sorprende considerando che mancano ancora circa quattro mesi all’uscita del film. Inoltre, con l’arrivo imminente di The Fate of the Furious ad aprile, è probabilmente lecito ritenere che lo studio stia tenendo in serbo qualche sorpresa (ad esempio un nuovo trailer) per quando la saga automobilistica farà il suo roboante ritorno al cinema.

Nel frattempo, come detto la Funko ha però rivelato indirettamente qualcosa sulla pellicola, con l'inaugurazione della loro prossima linea di action figure de La Mummia Pop!, con i personaggi principali della pellicola. Non essendo ancora stati realizzati fisicamente, per ora possiamo vedere solo i concept art, che ritraggono Sofia Boutella nei panni de La Mummia, Boutella nel ruolo più rassicurante della seducente principessa egiziana Ahmenet, e Tom Cruise nei panni di Nick Morton. A questi se ne aggiungeranno sicuramente altri nei mesi a venire.

Sepolta in una cripta nelle profondità del deserto, un’antica regina (Sofia Boutella di Kingsman e Star Trek Beyond) il cui destino è stato ingiustamente segnato, si risveglia ai giorni nostri, portando con sé una malvagità accresciuta nel corso dei millenni e orrori che sfidano la comprensione umana.

La Mummia si risveglierà nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 giugno 2017.