La Mummia chiude al boxoffice con 407 milioni. Nuove deleted scenes e featurette

Nonostante in patria abbia incassato soli 80 miseri milioni di dollari a fronte di un solo costo produttivo di(esclusi costi di marketing), il reboot de La Mummia dicon protagonistaha chiuso la sua corsa al boxoffice mondiale con, rifacendosi quindi sul mercato internazionale.

In Cina, ad esempio, il film ha gudagnato ben 91.7 milioni di dollari, superando le aspettative iniziali dello studio, già convinto di un mega flop anche a livello globale. Nella sostanza questi ulteriori incassi andranno ad agire come modificatore delle perdite della Universal previste qualche mese fa, che ammontavano a circa 95 milioni di dollari. Pensate che adesso, anche in vista dell'uscitsa in DvD e Blu-ray del film, la perdità potrebbe ammontare invece a meno di 50 milioni di dollari, portando addirittura qualche profitto nelle casse dello studio e aprendo la strada a qualsiasi altro progetto legato al Dark Universe, adesso in forse viste le pessime recensioni del film e tutto il tram tram mediatico a seguito.



La Mummia uscirà comunque in edizione home video il prossimo 20 settembre, e in occasione dell'evento la Universal ha rilasciato online diversi video che riportano scene eliminate dal film e featurette, contenuti che sarà possibile trovare anche all'interno delle varie edizioni Blu-ray.



Nel cast de La Mummia ci sono anche Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Jake Johnson.