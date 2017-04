La Mummia: ancora azione con Tom Cruise nel nuovo footage ufficiale

E a poche ore dall'uscita del secondo trailer ufficiale del reboot de, ecco che via Twitter la pagina ufficiale del film conha rilasciato un nuovo footage del film con scene inedite.

Diretto da Alex Kurtzman (Transformers, Star Trek), la nuova avventure che darà il via all'Universo dei Mostri racconterà di una regina antichissima (Sofia Boutella) tradita dal suo stesso popolo e intrappolata in un sarcofago per millenni attraverso un rito misterioso. Risvegliatasi nel nostro tempo, riverserà sul mondo il suo odio in cerca di vendetta, e saranno in pochi ad opporsi al suo potere per salvare l'umanità.



La Mummia vedrà nel cast anche Russell Crowe nei panni del Dr. Jekyll, Annabelle Wallis, Jake Johnson e Courtney B. Vance, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 8 giugno.