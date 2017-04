La Mosca: J.D. Dillard parla del possibile remake del film

Le voci di un reboot degirano da un bel po' di tempo, ma solamente il mese scorso qualcosa è sembrato muoversi davvero, quando si è saputo cheè in trattativa per scrivere e dirigere il film.

Dillard ha debuttato con il film Sleigh, e per quanto riguarda La Mosca, sarebbe intenzionato a scrivere la sceneggiatura con il collega Alex Theurer per la Twentieth Century Fox, interessata addirittura ad un potenziale franchise sul tema.

Nonostante il progetto sia solo sibilato e non ci siano ancora voci certe, Dillard ha comunque spiegato cosa vorrebbe portare alla pellicola, nel caso si facesse. Proprio in questi giorni cade l'anniversario del trentennale dall'uscita dell'originale di David Cronenberg.

"L'ho detto quasi per scherzo al Q&A l'altra sera, ma vorrei prendere tipo il Beginners di Mike Mills e mischiarlo a qualcosa simile a Guardiani della Galassia. Ok, tecnicamente non ha senso, ma voglio davvero essere coinvolto a livello emotivo, sentire qualcosa, e allo stesso tempo voglio inserire tutti gli elementi che rendono un blockbuster tale. Questa è la fessura che devo trovare il modo di chiudere."

Un blockbuster che coinvolga in modo viscerale? La Mosca potrebbe in effetti diventare una cosa del genere, ma J.D.Dillard spera anche di evitare gli errori che sono stati fatti con numerosissimi altri remake. "Penso che siano stati fatti un sacco di remake, e che alcuni abbiano ottenuto molto meno successo di altri, penso che spesso siano le cose peggiori ad essere scelte per i reboot" dice. "Dobbiamo fare in modo che il progetto significhi qualcosa, seguire le emozioni del cuore". Dillard dice che un buon esempio è il nuovo Pianeta delle Scimmie, così si fa un buon franchise secondo lui, e dice anche che il film lo ha aiutato a capire che deve fare "qualcosa su grande scala, che mi faccia anche commuovere. Non piangere per nostalgia, però, ma per un vero coinvolgimento emotivo."

Il primo film di Dillard, Sleight, parla di un giovane mago di strada che deve prendersi cura della sorella e si ritrova a spacciare per mantenere entrambi, ma quando si spinge troppo oltre, la sorella viene rapita e lui sarà costretto a usare la sua magia in modo brillante per salvarla.

Cosa ne pensate? Andreste a vedere il remake di La Mosca?