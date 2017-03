La morte di Carrie Fisher non cambierà Star Wars: Gli Ultimi Jedi

, nuovo capitolo della fortunata saga di Guerre Stellari, arriverà questo dicembre, ed è uno dei film più attesi dell'anno. Sono tante le persone che vorrebbero conoscere qualche dettaglio in più sulla pellicola.

In primis, capire se l'improvvisa morte di Carrie Fisher, alias la Principessa/Generale Leia Organa, cambierà i piani per il prossimo capitolo della saga, scartando delle sue sequenze o realizzandone qualcuna tramite la CGI.

Bob Iger della Walt Disney Pictures ha smentito tale ipotesi: "Abbiamo dovuto affrontare questa tragedia alla fine del 2016. Carrie apparirà per tutto Episodio VIII. Non cambieremo Episodio VIII per via della sua morte. La sua performance resta intatta. In Rogue One abbiamo realizzato qualche personaggio in digitale. Non faremo la medesima cosa con Carrie".

Il film sarà nelle sale cinematografiche a dicembre.