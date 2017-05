La morte di Carrie Fisher ha cambiato Star Wars: Episodio IX

La morte improvvisa di, indimenticabile Principessa - poi Generale - Leia Organa nella saga di, ha lasciato un vuoto incolmabile nei tanti fan del franchise. Gli amanti della maxisaga della Lucasfilm riusciranno a vedere Leia per un'ultima volta nel prossimo

Ma è chiaro che i piani per Star Wars: Episodio IX, le cui riprese inizieranno prossimamente, sono cambiati proprio per questa prematura scomparsa. In una nuova intervista con il The Hollywood Reporter, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha confermato il tutto: "E' ovvio, la scomparsa di Carrie ha sconvolto tutti. Abbiamo dovuto ricominciare da zero [con lo script, nb.]. Sfortunatamente non sarà nel nono episodio, ma vedremo Carrie tantissimo ne Gli Ultimi Jedi".