La missione di Etta Candy in una scena tagliata di Wonder Woman

Dopo il grande successo ottenuto al cinema, Wonder Woman si appresta a conquistare il mercato dell'home video. Nell'edizione in DVD e Blu-ray Disc del film di Patty Jenkins ci saranno alcune scene tagliate dal montaggio finale. Una di queste è stata diffusa oggi dalla Warner Bros. e riguarda il personaggio di Etta Candy (Lucy Davis).

La missione di Etta è consegnare un vecchio e potente artefatto agli americani, molto pericoloso nel caso finisse in mani sbagliate.

Il cast di Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins, comprende Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Connie Nielsen, Lucy Davis, Said Taghmaoui e Ewen Bremner.

Prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Sucklec, Wonder Woman è uscito il primo giugno nelle sale italiane.