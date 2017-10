La Marvel starebbe pensando di organizzare un Comic-Con tutto suo

Con il successo mediatico e di spettatori riscosso da eventi come il Comic-Con di San Diego e quello di New York, anche la Marvel - ospite di queste stesse manifestazioni - sta pensando di organizzarne uno tutto per sé.

Kevin Feige ha rivelato infatti che il potente studio cinematografico di cui è portavoce e responsabile esecutivo sta contemplando l’idea di imitare i cugini della Lucasfilm con la loro convention organizzata per gli eventi legati all’universo di Star Wars.

“Nel corso degli anni ci sono state diverse discussioni al riguardo” ha dichiarato Feige a Fandango. “Penso a quello che ogni anno facciamo a San Diego e ne siamo molto orgogliosi, quasi come fosse una tradizione di famiglia. Detto questo, penso che anche la Star Wars Celebration sia straordinaria. Penso che ormai abbiamo contenuti a sufficienza e abbastanza fan e idee da fare tranquillamente qualcosa di simile. Ma non sono ancora sicuro di dove o quando”.