La Luce sugli Oceani: in rete il trailer italiano con Michael Fassbender

Da poche ore la compagnia di distribuzioneha reso pubblico il trailer ufficiale in italiano della pellicola cinematografica che porta il titolo die che farà il suo debutto sui grandi schermi del nostro paese tra meno di un mese. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato in calce alla news.

La pellicola vede come attori protagonisti Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz con una regia di Derek Cianfrance, che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura.

La trama del film è incentrata sui personaggi di Isabel e Tom Sherbourne, che vivono una serena esistenza in Australia dopo il termine della Prima Guerra Mondiale. Un giorno Tom, impegnato nel suo lavoro di guardiano notturno di un faro, trova un'imbarcazione alla deriva che ha un unico passeggero: una piccola bambina accanto al cadavere di un uomo. Isabel convince Tom a tenere la piccola e a crescerla come se fosse loro. Ma presto si presenta alla loro porta Hannah Roennfeldt, che sostiene di essere la madre della bambina e la moglie dell'uomo trovato morto nell'imbarcazione.

La Luce sugli Oceani farà il suo debutto nei cinema nostrani mercoledì 8 marzo.