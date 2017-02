La Legge della Notte: un nuovo video dietro le quinte del noir di Ben Affleck

Laha rilasciato online un nuovo video dietro le quinte sottotitolato in italiano di, ultimo film diambientato durante il proibizionismo americano degli anni ’20, che lo vede non solo dietro la macchina da presa, ma anche protagonista della pellicola.

Nella featurette, Ben Affleck spiega di aver scritto la sceneggiatura basandosi sul libro di Dennis Lehane intitolato Live by Night, e ci vengono mostrate alcune interviste agli interpreti principali della pellicola.

In La Legge della Notte rivivremo il proibizionismo degli Stati Uniti, durante il 1926, in una Boston che non riesce ad arginare i fiumi d’alcol che la malavita smercia al marcato nero. Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, decide di voltare le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge, e così, guidato dalla sua ambizione, inizia ad ottenere rapidamente potere e denaro. Ma anche tra i criminali esistono delle regole e Joe ne infrange una importantissima: ruba i soldi e la donna di un potente boss nemico. L’incontro tra i due finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per dirigersi a Tampa e ricostruire il suo impero tra i contrabbandieri di rum.

A dirigere e sceneggiare la pellicola troviamo il premio Oscar Ben Affleck, che lo vede anche protagonista del film nei panni di Joe Coughlin insieme a un cast composto da Zoe Saldana (Avatar, Guardiani della Galassia) nel ruolo di Graciella Suarez, Chris Cooper (American Beauty, The Town)nella parte di Irving Figgis, Elle Fanning (Maleficent, The Neon Demon) nel ruolo di Loretta Figgis, Brendan Gleeson (28 giorni dopo, Harry Potter e il calice di fuoco) nei panni di Thomas Coughlin, Chris Messina nella parte di Dion Bartolo e Sienna Miller nel ruolo di Emma Gould.

La Legge della Notte sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 marzo 2017.