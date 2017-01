La Legge della Notte floppa: quanto ci perderà la Warner Bros. Pictures?

L'ultima prova da regista disi è rivelata un vero e proprio flop.

La pellicola di Ben Affleck, il quale l'ha fortemente voluta e ci ha lavorato per ben due anni, è stata accolta in maniera negativa dalla critica (su Rotten Tomatoes si assesta sul 32%) e anche dal pubblico. Ad oggi, il film che Affleck ha diretto, interpretato, scritto e prodotto, ha incassato nel mondo soltanto 16.5 milioni di dollari.

Live By Night deve ancora uscire in qualche mercato (Italia inclusa), ma secondo Variety non riuscirà a recuperare il flop nei mercati internazionali dove non ha praticamente appeal (secondo il sito questo tipo di pellicole non incassa bene nel mondo se non ha la spinta di qualche nomination all'Oscar). La Legge della Notte è costato 65 milioni di dollari più una decina di milioni in più per pubblicizzarlo, e secondo il sito la Warner Bros. Pictures (che l'ha prodotto insieme a RatPac-Dune Entertainment) arriverà a perderci fino a 75 milioni di dollari.

La Warner non ha commentato la notizia.