La Legendary pensa a un film su Men Are From Mars, Women Are From Venus

A quanto pare laavrebbe trovato dell'insolito materiale da adattare sul grande schermo nel libro di auto-aiutodi

Secondo quanto riporta oggi Variety, infatti, lo studio avrebbe acquisito i diritti di sfruttamento del libro con l'intenzione di trasformare il titolo in un franchise, progettando al momento due film. Il tomo è così popolare in Cina (mercato molto caro alla Legendary) che la major lo adatterà sia per il palato degli orientali sia per quello del pubblico occidentale.



Pubblicato per la prima volta nel 1992, il libro è descritto come "lo strumento essenziale per le coppie che vogliono sviluppare relazioni soddisfacenti con i propri partner. Viene così fornito un modo pratico e comprovato per facilitare la comunicazione tra uomini e donne, aumentando quindi comprensione e rispetto reciproco"



Vedremo come procederà l'evolversi del progetto.