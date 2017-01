La La Land: Nuovo emozionante trailer con John Legend

"Start a fire", la canzone di John Legend, è la colonna sonora del nuovo trailer di La La Land, il film con Ryan Gosling e Emma Stone. Il musical di Damien Chazelle arriverà in sala il 26 gennaio.

Le romantiche immagini di La La Land colorano la canzone di John Legend "Start A Fire", usata come soundtrack per il nuovo trailer. Ryan Gosling e Emma Stone ballano e camminano sulle note, mostrando qualche nuova scena dal musical di Damien Chazelle prossimo allo sbarco in sala. Il trio, regista e attori protagonisti, è stato plaudito alle anteprime dalla critica, e si prepara a più di qualche candidatura ai prossimi Oscar.

La storia racconta della difficile gavetta dell'aspirante attrice Mia e il pianista jazz Sebastian, entrambi pieni di sogni e motivazioni si innamorano a Los Angeles mentre tentano di far decollare le loro carriere. Con Gosling e Stone anche il premio Oscar J.K. Simmons, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt, Sonoya Mizuno e Josh Pence. La La Land uscirà al cinema il prossimo 26 gennaio.