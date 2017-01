La La Land incontra Singing in the Rain: Il tributo al film e a Debbie Reynolds

Conto alla rovescia per l'uscita italiana di La La Land, il musical di Damien Chazelle. L'arrivo è accompagnato da uno splendido tributo di un fan, un crossover tra la canzone City of Star e le immagini di Singing in the Rain.

Damien Chazelle ha attinto a piene mani dal panorama hollywoodiano anni '50 per il suo musical La La Land, le canzoni, l'ambientazione, i costumi, tutto sembra un tributo e una rivisitazione della Golden Age del cinema cantato. Il 26 gennaio il film con Ryan Gosling e Emma Stone arriverà in Italia eppure le canzoni e alcune sequenze sono già entrate nella memoria collettiva di molti cinefili.

Dall'America, a conferma di quanto detto, arriva (già) un tributo al film di Chazelle, che è anche un omaggio a uno dei colossi nella storia dei musical e infine un memorial per Debbie Reynolds. Un fan ha lasciato che il brano City of Stars incontrasse le storiche immagini di Singinin' in the Rain, il musical del 1952 che incoronò l'attrice regina del grande schermo; con la sua Kathy Selden dimostrò fascino, eleganza, capacità canore e divenne la perfetta spalla dell'icona Gene Kelly.

La Reynolds è morta lo scorso dicembre dopo la scomparsa della figlia Carrie Fisher.

In La La Land ritroverete molto di Cantando sotto la Pioggia e il video tributo è anche una buona occasione per godere delle storiche scene del film.