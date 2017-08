La Fratellanza: primo trailer italiano del thriller con Nicolaj Coster-Waldau

Laha rilasciato online il primo trailer italiano de, nuovo thriller diretto da) che vede protagonisti) e).

La storia del film seguirà un uomo d'affari e padre di famiglia, Jacob Harlon (Waldau), che verrà imprigionato dopo essere stato accusato della morte del migliore amico, Tom, morto a causa di un incidente stradale accidentalmente provocato proprio da Jacob. Con la volontà di sopravvivere in un ambiente ostile come quello del carcere, l'uomo di affilierà alla Fratellanza Ariana, aderendo ai loro codici violenti e tutti i riti necessari. Comincerà a farsi chiamare Money, allontanando con i suoi atteggiamenti moglie e figlo e sottomesso al volere dei suoi protettori, che una volta rilasciato lo costringeranno a compiere uno spietato crimine.



La Fratellanza vede nel cast anche Lake Bell, Emory Cohen, Benjamin Bratt e Max Greenfield, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 7 settembre.