La Fox sviluppa l'adattamento cinematografico di Mega Man!

Un altro eroe dei videogames è pronto ad approdare sul grande schermo, svela il The Hollywood Reporter. Il sito conferma che la Twentieth Century Fox sta sviluppando un adattamento cinematografico di

Chernin Entertainment e l'attore Masi Oka (Heroes) produrranno il film per la Fox; Henry Joost & Ariel Schulman (Catfish, Paranormal Activity 3) sono attualmente in trattative per scrivere e dirigere la pellicola.

Mega Man ha debuttato nel 1987 e, da allora, è stato protagonista di una fortunatissima saga di videogames diventata, con il tempo, un vero e proprio cult. Nel videogame originale, Mega Man è un androide creato dal Dr. Light come suo assistente; quando il Dr. Willy, altro assistente di Light, diventa una vera e propria minaccia, il Dr. riprogramma Mega Man per combattere.

Il personaggio è stato adattato nel 1994 addirittura in una serie d'animazione, con un'altra prevista nel 2018.