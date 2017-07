La Fox ripensa alla saga di Alien dopo lo scarso successo di Covenant?

è, probabilmente, uno dei film che ha diviso di più il pubblico quest'anno. C'è chi ha apprezzato il nuovo capitolo della saga, firmato da, mentre altri lo hanno stroncato senza pietà.

Ma al di là delle critiche o dei gusti personali, Alien: Covenant ha finito per deludere al botteghino, incassando solo 232 milioni di dollari in tutto il mondo. E' molto poco, visto che il suo predecessore, Prometheus, ne aveva totalizzati 403.

Prima di tutto questo, Scott aveva annunciato di aver scritto dai due ai quattro sequel di Covenant, una sorta di nuova saga che avrebbe portato, pian piano, agli eventi del primo episodio. Peccato che, secondo il The Hollywood Reporter, quei piani ora "sono da rivedere". La performance deludente di Covenant, ovviamente, ha pesato e sembra che la Fox non abbia paura di scartare i copioni di Ridley Scott in favore di qualcosa di nuovo.

Vi terremo aggiornati.