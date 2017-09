Arriverà nelle sale cinematografiche italiane solamente nei giornil'anime, diretto dalla regista giapponese Naoko Yamada e tratto dal manga intitolato A Silent Voice di Yoshitoki Ōima. Il film è distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital , e ora vi mostriamo il trailer e il poster del film.

La Forma della Voce è un coraggioso racconto che vede come protagonista Shoko Nishimiya, una ragazzina non udente e vittima di bullismo da parte di un suo coetaneo, il quale è a sua volta vittima di altri compagni.

Il manga dal quale è tratto il film è stato pubblicato in Italia da Stat Comics e la pellicola si è piazzata tra i maggiori incassi nella scorsa stagione cinematografica in Giappone. Recentemente è stato presentato al Future Film Festival.