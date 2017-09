La Focus Features annuncia l'uscita di Mary, Queen of Scots e di altri titoli

La Focus Features ha appena rilasciato le date ufficiali d'uscita di alcuni tra i suoi titoli più attesi: Mary, Queen of Scots

MARY, QUEEN OF SCOTS – 2 novembre 2018

Diretto da Josie Rourke, sceneggiatura di Beau Willimon basato sul libro: “My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots” di John Guy, Mary, Queen of Scots vede nel cast: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle, David Tennant e Guy Pearce.

Mary, Queen of Scots esplora la turbolenta vita di Maria di Scozia, (Maria Stuarda). Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Maria sconfigge le pressioni che la volevano nuovamente sposata. Al contrario, ritorna nella natia Scozia per reclamare il suo posto legittimo sul trono. Ma la Scozia e l'Inghilterra cadono sotto le ferree regole di Elisabetta I. Rivali al potere e in amore, entrambe reggenti in un mondo governato da uomini, le due donne decidono quale carta giocare, quella del matrimonio o quella dell'indipendenza. Determinata a governare e non ad essere semplicemente una regnante fantoccio, Maria reclama il trono d'Inghilterra, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimenti, ribellione e cospirazioni all'interno delle due corti, cambieranno il corso della storia.

BOY ERASED – 28 settembre 2018

Scritto e diretto da Joel Edgerton, si basa sul romanzo “Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith and Family” di Garrard Conley. Boy Erased cast: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel Edgerton, Cherry Jones, Michael “Flea” Balzary, Xavier Dolan, Troye Sivan, Joe Alwyn, Emily Hinkler, Jesse LaTourette, David Joseph Craig, Théodore Pellerin, Madelyn Cline e Britton Sear.

Boy Erased parla di Jared, il figlio di un pastore battista di una piccola cittadina americana, che viene cacciato di casa dai genitori (Kidman e Crowe) a 19 anni. Jared ha di fronte un ultimatum: convertirsi per tornare "normale" (è gay), o essere permanentemente esiliato dalla famiglia e dagli amici.

THE LITTLE STRANGER – 31 agosto 2018

Diretto da Lenny Abrahamson per una sceneggiatura di Lucinda Coxon, e basato sul romanzo di Sarah Waters, The Little Stranger vede nel cast: Domhnall Gleeson, Ruth Wilson, Will Poulter e Charlotte Rampling.

The Little Stranger è una storia di fantasmi. Il Dr. Faraday (Domhnall Gleeson), il figlio di una donna delle pulizie, si è costruito una vita piuttosto tranquilla come dottore di campagna. Durante la lunga estate del 1947, viene chiamato da un paziente che vive a Hundreds Hall, il posto dove una volta lavorava sua madre. The Hall è stata la casa della famiglia Ayres per più di due secoli e ora è in declino, Ma la Signora Ayres (Charlotte Rampling) e i suoi due figli ( Ruth Wilson) e (Will Poulter), sono perseguitati da una presenza maligna... Quando il dottore si avvicina alla famiglia, inizia a scoprirne i terribili segreti e dovrà difendersi egli stesso dalle minacce che perseguitano gli inquilini del maniero.