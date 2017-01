La filmografia di John Hurt racchiusa in un video

Un week-end di dolore per il mondo del cinema quello appena passato. Oltre alla scomparsa di una delle colonne storiche del cinema francese,, ci ha lasciato un attore leggendario come sir, interprete straordinario di pellicole indelebili come

In un video pubblicato su YouTube, di qualche anno fa, vengono racchiuse ben 143 interpretazioni dell'attore inglese.

Sir John Hurt è stato uno dei più celebri interpreti teatrali e cinematografici britannici, celebre per le sue performance shakespeariane sul palcoscenico e per il suo enorme contributo al mondo del cinema. Ha recitato per registi del calibro di David Lynch in The Elephant Man e Alan Parker in Fuga di mezzanotte, interpretazioni che gli valsero due candidature all'Oscar per il miglior attore.

Famose le sue partecipazioni a pellicole come Alien di Ridley Scott, Dead Man di Jim Jarmusch, 1984, tratto dall'omonimo romanzo di George Orwell, la serie Doctor Who e la saga di Harry Potter, dove vestiva di panni di Garrick Olivander.

Recentemente aveva preso parte al film di Pablo Larrain, Jackie, al fianco di Natalie Portman.