La Festa Prima delle Feste: online una scena eliminata dal film

In occasione dell’uscita diin digital HD domani 21 marzo e su Blu-ray il 4 aprile, laha rilasciato online il video di una scena eliminata dal film con protagonisti. Potete visionare il filmato, subito dopo il salto, in calce alla notizia.

In La Festa Prima delle Feste un amministratore delegato prepotente (Jennifer Aniston) decide di chiudere un ramo della società gestita dal fratello, ma lui (T.J. Miller) e collaboratori rimasti senza lavoro (Jason Bateman, Olivia Munn e Kate McKinnon) decidono di progettare un’epica festa natalizia in ufficio, in modo da fare colpo su un importante cliente e salvare il posto di lavoro di tutti quanti. Ma alimentate dall’alcol e da decisioni sbagliate, le cose vanno rapidamente fuori controllo rendendola una delle notti più folli della loro vita.

La Festa Prima delle Feste presenta un divertito cast tra cui troviamo Rob Corddry (Hot Tub Time Machine), Jillian Bell (Fist Fight), Vanessa Bayer (Saturday Night Live), Fortune Feimster (The Mindy Project) e Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story).

Il Blu-ray Combo Pack di La Festa Prima delle Feste presenta sia la versione cinematografica che la versione Unrated del film, che comprende anche scene che non sono state proiettate nelle sale. Inoltre, il Blu-ray Combo Pack contiene scene eliminate ed estese, commenti dei registi Josh Gordon e Will Speck e altro ancora.