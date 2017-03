La Disney presenta i prossimi titoli Marvel Studios, Lucasfilm e Disney-Pixar

Durante una riunione con gli investitori, laha presentato footage e materiale dai prossimi film della major, che includono i progetti

Oltre alla descrizione del filmato di Star Wars: The Last Jedi che vi abbiamo riportato ieri, l'insider Matthew Hansen ha pubblicato la descrizione di moltissimo materiale mostrato durante la riunione.

Guardiani della Galassia Vol. 2 (Marvel Studios, 2017)

La clip inizia con alcune scene già viste nei trailer: Peter Quill urla a Baby Groot di allacciare le cinture mentre la Milano compie delle acrobazie nello spazio, Rocket impugna un’enorme fucile, Rocket vola con un’astronave parlando di raddoppiare i prezzi per il secondo salvataggio della Galassia.

Una seconda clip, inedita, mostra Baby Groot che indossa una piccola tutina da Ravager e cammina silenziosamente, con aria triste. Si avvicina ad una cella, dove sono imprigionati Rocket e Yondu che gli spiegano come aprire le porte della prigione.

Yondu si toglie il distintivo dei Ravager e lo da’ a Baby Groot, dicendogli di andare in una stanza e aprire un cassetto. Groot si mette il distintivo, se lo mette in testa, dice qualche parola e va via intristito. Alla richiesta di spiegazioni da parte di Yondu, Rocket spiega che Groot ha capito di doverlo indossare come cappello, e lui odia i cappelli perché è stato soggetto a prese in giro per la forma della sua testa.

Thor: Ragnarok (Marvel Studios, 2017)

Cate Blanchett nei panni di Hela apre il filmato, tenendo in mano il Mjolnir dalla parte superiore del martello e tenendolo lontano dal corpo. Cambio di scena, numerosi frame di Thor e Hulk, in tenuta da gladiatore, come visto nelle foto di EW, che si scontrano. Breve clip di Thor che indossa il suo elmetto e posiziona le ali da orizzontali a verticali.

Captain Marvel (Marvel Studios, 2019)

Un concept art di Brie Larson con il costume di Captain Marvel, simile ai fumetti, in posa a mezz’aria come se dovesse colpire qualcuno.

Sono stati menzionati anche Avengers: Infinity War, Black Panther e Ant-Man and the Wasp.

Frozen 2 (Walt Disney Animation Studios, 2019)

Un’inquadratura di Elsa e Anna. Hanno dei costumi diversi, differenti dal primo film e anche dal cortometraggio Frozen Fever. Indossano vestiti sgargianti e colorati, diversi da ciò che abbiamo visto prima.

Coco (Disney-Pixar, 2017)

Un paio di frame con il protagonista che impugna la sua chitarra, e alcune scene nella parata per il Giorno dei Morti.

La Bella e la Bestia (Disney, 2017)

Una clip estesa del ballo dei due protagonisti.