La Disney potrebbe lanciare servizi di streaming dedicati a Marvel e StarWars

Lasta valutando attentamente la possibilità di creare due servizi di streaming dedicati esclusivamente ai contenuti Marvel

Mentre l'annunciata rottura Marvel/Netflix non include le proprietà di Marvel Studios e Lucasfilm, il CEO Disney, Robert Iger, ha detto oggi, durante un'intervista telefonica, che questi contenuti sono in fase di considerazione per essere inseriti in servizi di streaming specifici e dedicati.

La priorità di Disney è, adesso, rimuovere i contenuti Disney e Disney/Pixar da Netflix e portarli su un nuovo servizio di streaming di proprietà della Disney e nel quale, conferma Iger, la compagnia sta investendo pesantemente. Al momento, non ci sono piani specifici per spostare anche gli altri contenuti Marvel e Lucasfilm sulla nuova piattaforma, ma l'idea non è stata del tutto scartata.

"Abbiamo parlato di lanciare due servizi dedicati, uno solo per Marvel e uno solo per Star Wars, ma dobbiamo pensare al volume di contenuti che andrebbero inseriti" ha detto Iger ai suoi investitori, suggerendo che non vogliono creare un servizio così specifico che non sia conveniente per gli utenti.

Per adesso, la Disney continuerà a lavorare con i partner finché la decisione finale non sarà presa.

"Le decisioni che verranno prese per Marvel e Star Wars saranno comunicate più in là, quando sapremo per certo cosa fare" ha aggiunto Iger.

La Disney, con tutti i diritti che detiene, è un brand unico nel suo genere, praticamente privo di competitors e Iger ha asserito anche che il lavoro che si sta facendo adesso in azienda, è proprio quello di capire quanta differenza ci sia tra i fruitori dei diversi contenuti che fanno parte del loro immenso database e cioè tra chi è fedele ai classici Disney e chi invece si interessa solo di Star Wars e Marvel.

Qualcosa di simile a questa idea di Disney è già stata annunciata dalla DC Entertainment che, nel 2018, lancerà a sua piattaforma di streaming dedicata.