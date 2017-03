La Disney estende il contratto di Bob Iger fino al 2019

Il Consiglio di Amministrazione dellaha annunciato oggi di aver esteso il contratto diin qualità di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2 luglio del 2019. Si tratta di un mossa ovvia, visti i recenti innegabili successi cinematografici della

“Con la leadership eccezionale di Bob Iger, il suo record di successi in uno scenario in costante cambiamento, e la sua chiara visione strategica per il futuro della Disney, è ovvio che la Società e i suoi azionisti saranno serviti meglio da un prolungamento della sua leadership, mentre il Consiglio si impegnerà ad individuare un successore e assicurare una transizione senza problemi”, ha dichiarato Orin C. Smith, Capo Direttore Indipendente della Consiglio Disney.

Smith ha continuato: “Bob Iger ha portato la The Walt Disney Company ad un successo senza precedenti durante i suoi 11 anni come amministratore delegato, guidando la Disney verso nuove vette creative, espandendo la portata globale della società, promuovendo l'innovazione tecnologica, e registrando anno dopo anno dei risultati finanziari record. Durante il suo mandato, il signor Iger ha creato un enorme valore per gli azionisti, con un ritorno totale per gli azionisti del 448%, rispetto al 144% per l'S&P 500, e un incredibile aumento della capitalizzazione di mercato della società da 46 miliardi di dollari ai 177 miliardi di dollari attuali.”

Bob Iger ha risposto: “Guidare questa grande azienda è un enorme privilegio per me, e sono onorato di essere stato invitato a continuare a servire come Amministratore Delegato fino al 2 luglio 2019. Anche con l'incredibile successo che l'azienda ha ottenuto, sono fiducioso che i giorni migliori della Disney siano ancora davanti a noi, e non vedo l'ora di continuare a lavorare alla nostra strategia collaudata per un’ulteriore crescita, mentre lavorerò con il Consiglio per identificare un successore come CEO e garantire una transizione di successo.”