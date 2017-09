La DC conferma: il film sul Joker sarà slegato dall'Universo Cinematografico

La notizia su un film dedicato al personaggio di Joker stand-alone e completamente slegato dal resto dell'Universo Cinematografico DC, ha sorpreso non poco i fan ed i lettori di Everyeye.it.

L'idea del progetto è quella di narrare una storia con un Joker differente, interpretato da un altro attore che non sia Jared Leto, in una "continuity"/universo differente da quello di Justice League.

I rumor si sono rincorsi in tutte queste settimane ed ora la DC ha confermato la notizia a Vulture. Sebbene anche gli stessi film dell'Universo Cinematografico DC Comics saranno sempre più privi di tanti riferimenti e collegamenti, faranno comunque parte della medesima continuity. Non sarà cosi, invece, per il film sul Joker, ambientato in un "mondo alternativo".

Diane Nelson ha specificato che queste scelte della DC "non sono dettate dal caos e dalla poca organizzazione" ma sono studiate. Geoff Johns conferma che questa serie di film "sarà completamente slegata da qualsiasi altra cosa, ambientati al di fuori dell'universo DC" e che il nome della nuova etichetta che sfornerà questi prodotti "sarà svelata molto presto".