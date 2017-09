La DC chiarisce: DC Extended Universe non è il nome ufficiale

ed ora... l'Universo Cinematografico della DC Comics è in continua espansione, con svariate pellicole in fase di sviluppo alla Warner Bros. Pictures.

Molte testate web e fan hanno definito tale Universo come DC Extended Universe, un nome che - secondo tutti - è ufficiale. E, invece, no. Lo ha confermato lo stesso Geoff Johns a Vulture. Il sito conferma che DC Extended Universe non è il nome ufficiale dell'Universo Cinematografico della DC e che nessuno alla Warner/DC lo usa, anzi "non sanno chi se ne è uscito fuori con tale 'nomignolo'.".

Vulture ha indagato e ha scoperto che a dargli il nome è stato un newser di Keith Staskiewicz che, in suo articolo, ha utilizzato tale nome "più per scherzo". Ma, a quanto pare, il nomignolo usato da Staskiewicz è iniziato a circolare tra i fan e altre testate web, lasciando intendere che fosse ufficiale. E, invece, non lo è. Per niente.