La DC avrà un panel per i film al WonderCon

Fan dei supereroi, questa notizia potrebbe farvi gioire! A quanto pare la Warner Bros. Pictures ha deciso di presentare alcuni dei cinecomics DC al WonderCon, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile.

Secondo il programma ufficiale del WonderCon, la Warner Bros. Pictures presenterà il 1° aprile, durante un panel, tutti i film in uscita nelle sale cinematografiche. Non si parla solo della DC, ovviamente, ma lo studio presenterà anche pellicole come Geostorm, Annabelle 2, Blade Runner 2049 e molti altri.

Al panel sono attesi degli "ospiti a sorpresa". La possibilità, per la DC, è che vedremo un altro sneak peek da Wonder Woman, in arrivo a giugno, e possibilmente un trailer per Justice League, che arriverà a novembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Vi terremo aggiornati.