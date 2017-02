La Cura del Benessere: disponibile il trailer del Superbowl

Come anticipato in questi giorni, la Twentieth Century Fox e New Regency hanno diramato in rete un nuovo spot per il Superbowl dedicato a. Potete visionarlo comodamente in calce a questa notizia.

Diretto da Gore Verbinski (The Ring) e scritto da Justin Haythe (The Lone Ranger), La Cura dal Benessere vede Dane DeHaan mandato in una remota location nelle Alpi Svizzere a 'recuperare' il CEO della sua società, che si trova lì in un misterioso 'centro benessere'. Scoprirà ben presto che il centro benessere nasconde dei misteri e lui stesso ne resterà 'prigioniero'...

Mia Goth e Jason Isaac si uniscono al cast guidato da DeHaan. La Cura dal Benessere arriverà a fine marzo nei cinema italiani, distribuito dalla Fox.