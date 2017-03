La cura del benessere: Dane DeHaan nella nuova, inquietante clip ufficiale

A una settimana esatta dall'uscita nelle sale dedi), la Fox ha rilasciato online una nuova clip in italiano del film che vede protagonista

Nel filmato, DeHaan cerca di scappare dal centro di benessere in Svizzera dove è stato ricoverato senza il suo consenso. Capirà presto che i trattamenti "miracolosi" vantati dalla clinica non sono come quelli che si aspettava, venendo affetto dallo stesso male che ha infettato la mente degli altri ospiti. L'unica via di salvezza sarà la fuga.



La cura del benessere vede nel cast anche Jason Isaacs, Mia Goth, Adrian Schiller, Celia Imrie e Carl Lumbly, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 23 marzo.



Ecco la nuova clip ufficiale: