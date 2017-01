La Cura dal Benessere: la prima clip del film ci mostra uno spaesato Dane DeHaan

Laha rilasciato la prima clip in lingua originale di, film horror sui generis di, tornato al genere che lo lanciò prima di dedicarsi alla sagadei. Protagonista della pellicola, alle prese con i misteri di un oscuro centro benessere per clienti benestanti.

Diretto da Gore Verbinski (The Ring, Rango, Pirati dei Caraibi) e sceneggiato da Justin Haythe (Revolutionary Road, The Lone Ranger), La Cura dal Benessere racconta la singolare vicenda che vede coinvolto il signor Lockhart (Dane DeHaan), un giovane e ambizioso dirigente che viene inviato per recuperare il CEO della sua azienda da un "idilliaco ma misterioso centro benessere" situato sulle remote alture delle Alpi svizzere. Egli sospetta subito che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano. Ma quando comincerà a svelare i terribili segreti del luogo, la sua sanità mentale verrà a mancare, una volta che si vedrà diagnosticare la stessa curiosa malattia di cui soffrono tutti gli ospiti del centro e che gli sarà reso impossibile fuggire da quel luogo maledetto.

Il film è interpretato da un cast che comprende Dane DeHaan nei panni del signor Lockhart, Jason Isaacs (la serie di Harry Potter) nel ruolo di Volmer, il direttore del centro benessere, Mia Goth (The Survivalist, Nymphomaniac) nei panni di Hannah una paziente del centro, Adrian Schiller, Celia Imrie, Ashok Mandanna, Godehard Giese, Tomas Norström, Angelina Häntsch, Jeff Burrell, Annette Lober ed Eric Todd.

Gore Verbinski ha anche prodotto il film attraverso la sua Wink Productions. Tra gli altri lavori di Verbinski ricordiamo i primi tre film del franchising dei Pirati dei Caraibi, la dark comedy con Nicolas Cage The Weather Man, e il surreale film d'animazione della ILM e Paramount Pictures Rango, oltre a The Lone Ranger con Johnny Depp.

La Cura dal Benessere esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 febbraio 2017.